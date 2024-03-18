«Уже полмиллиона»: Шойгу рассказал о потерях на СВО
smartik.ru
Министр обороны Сергей Шойгу предоставил обновленные данные о ходе Спецвоенной операции на Украине.
Шойгу заявил, что украинская армия потеряла около полумиллиона своих военнослужащих с начала конфликта.
Он подчеркнул, что российские военные продолжают активные действия на фронте, осуществляя огневое воздействие на позиции украинских войск и мешая им восстанавливать боеспособность. Эти действия, по словам Шойгу, привели к снижению боевого потенциала ВС Украины.
Министр также сообщил о среднесуточных потерях противника и об успехах российских войск на различных направлениях, включая улучшение положения после взятия под контроль авдеевского узла обороны. Шойгу утверждает, что в результате российские силы укрепили свои позиции и захватили новые территории.
В своем выступлении министр также коснулся действий российской армии по нанесению ударов высокоточным оружием по резервам украинских войск, чтобы препятствовать их передислокации на передовую и контратакам против российских позиций.
В заключение Шойгу подтвердил намерение продолжать выполнение задач специальной военной операции до достижения поставленных целей, пишет «Интерфакс».
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