Министр обороны РФ, Сергей Шойгу, объявил, что украинские вооруженные силы потеряли более 444 тысяч военнослужащих в результате российской специальной военной операции. Сообщает INTERFAX.RU.

В своем выступлении на заседании коллегии Минобороны России, Шойгу подчеркнул, что российские войска систематически оказывают сильное огневое воздействие на позиции украинских сил, не давая им возможности восстановить свою боеспособность.

Он отметил, что из-за решительных и активных действий российских военных сил снижается боевой потенциал украинской армии. По словам министра, каждый день в среднем противник теряет более 800 военнослужащих и 120 единиц разного вооружения, включая иностранные образцы.

Шойгу также сообщил, что российские войска, захватив авдеевский узел обороны, успешно улучшают свои позиции на донецком и купянском направлениях. Он подчеркнул, что российские военные продолжают контролировать новые рубежи и позиции всу после захвата важного узла обороны в Авдеевке.

Согласно его данным, российскими военнослужащими за этот год взято под контроль около 327 квадратных километров территории новых регионов РФ на всех направлениях.

Шойгу отметил, что российская армия наносит точечные удары по резервам украинских сил, чтобы препятствовать их передвижению к линии соприкосновения и контратакам на позиции РФ. Он также отметил, что, несмотря на неудачное контрнаступление, Украина пытается стабилизировать обстановку и предотвратить развал фронта с использованием оставшихся резервов.

Шойгу подчеркнул, что российские военные будут выполнять поставленные цели в специальной операции до ее завершения, согласно указаниям верховного главнокомандующего.