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· Ульяна Сенько

Уже под тотальным запретом: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Уже под тотальным запретом: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

dzen.ru

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Новые правила для использования дач и загородных домов в России вводят жесткие требования к условиям проживания и эксплуатации недвижимости с целью повышения безопасности и комфорта жителей.

Согласно новым нормам, вступившим в силу с начала текущего года, в загородных домах или дачных домиках, в которых нет коммуникаций, обеспечивающих тепло и водоснабжение, запрещено проживать в холодные периоды года. А именно, на долго время запрещается оставаться в домах без коммуникаций с октября по апрель.

Ограничения на зимний период и требования к оборудованию, такие как отопление, водоснабжение и канализация, направлены на обеспечение приемлемых условий проживания, особенно в холодное время года. Владельцам дач необходимо следить за соответствием установленным нормам и обладать необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проживания. Эти изменения призваны улучшить условия проживания, повысить качество жизни и обеспечить безопасность пользователей недвижимости.

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