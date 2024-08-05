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· 16+ · Алина Алмакаева

«Уже не выдерживала»: как я похудела на 20 кг за 5 месяцев

Взгляд на весы стал для меня  холодным душем.

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Взгляд на весы стал для меня холодным душем. 75 кг при росте 162 см – это была не просто цифра, а сигнал SOS, который послал мой организм. Именно тогда я осознала, что пора перестать искать "волшебные таблетки" для похудения и начать менять свою жизнь.

Долой иллюзии, даешь реализм!

Первым шагом на пути к трансформации стал отказ от мысли о быстром результате. Я поняла: чтобы изменить тело, нужно изменить привычки. Поставила перед собой реальную цель – 60 кг – и разделила путь к ней на этапы, каждый из которых отмечала приятным бонусом – покупкой новой вещи. Это помогало видеть прогресс и поддерживало мотивацию.

Сбалансированность вместо жестких рамок:

Мой первый опыт с диетой Усамы Хамдия оказался неудачным. Слишком строгие ограничения привели к проблемам со здоровьем. Тогда я обратилась к принципам сбалансированного питания: контроль калорий, баланс белков, жиров и углеводов. Это позволило мне питаться вкусно и разнообразно, не испытывая постоянного чувства голода.

Трансформация тела и сознания:

Сегодня мой вес стабильно держится на отметке 55 кг. Я продолжаю вести активный образ жизни и правильно питаться, но уже без фанатизма и жестких запретов. Этот путь научил меня слушать свое тело, понимать его потребности. Я стала более энергичной, уверенной в себе, и это лучшее подтверждение тому, что здоровый образ жизни – это не временная мера, а осознанный выбор.

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