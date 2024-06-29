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Уже не пропустят даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД

Планировали путешествие на поезде и уже купили билет на сайте "РЖД"?

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Планировали путешествие на поезде и уже купили билет на сайте "РЖД"? Не спешите паковать чемоданы! Как сообщает портал hibiny.ru со ссылкой на YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге", в последнее время участились случаи отмены уже оформленных и оплаченных заказов.

В чем причина?

Тысячи пользователей, листая сайт "РЖД" в поисках заветных билетов, сами того не подозревая, устраивают ему стресс-тест. В пиковые часы, например, около 8 утра, когда открывается продажа на популярные даты, сайт не выдерживает наплыва желающих и начинает давать сбои. В результате уже оформленные заказы аннулируются, деньги возвращаются пассажирам, а места снова поступают в продажу.

Что говорят в "РЖД"?

В компании признают наличие проблемы и объясняют ее техническими сложностями, связанными с высокой нагрузкой на сайт. "РЖД" приносит извинения за доставленные неудобства и заверяет, что деньги за отмененные билеты будут возвращены на счета пассажиров в течение 24 часов.

Как быть, если ваш заказ отменили?

Не паникуйте, увидев в личном кабинете информацию об отмене заказа, даже если деньги уже списались с карты. Важно помнить: списание средств – не гарантия того, что билет ваш. Рекомендуется подождать 15 минут и проверить статус заказа еще раз. Если бронь аннулирована, остается только возобновить поиск билетов, стараясь избегать пиковых часов.

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