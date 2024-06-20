Уже началось: отдыхающие россияне на Черном море поделились неприятными наблюдениями
cityreporter.ru
Лето 2024 года на Черноморском побережье Краснодарского края привлекает массу туристов благодаря своей красоте и теплому климату.
Однако, кроме яркого солнца, курортный сезон омрачен экологическими трудностями: многие отдыхающие в Анапе и других курортных городах столкнулись с необычной проблемой — зеленоватым оттенком воды у пляжей.
Причина зеленой воды
Изменение цвета морской воды связано с активным размножением морских водорослей, в частности камки, которые оседают на берегу и меняют его внешний вид. Это явление стало заметным в последнее время и, хотя оно не сопровождается неприятными запахами, вызывает беспокойство среди туристов и местных предпринимателей, зависящих от курортного бизнеса.
Температура воды и текущие условия
Несмотря на экологические проблемы, температура воды на курортах остаётся приятной для купания:
- В Анапе, Новороссийске и Геленджике температура воды достигает около +25C;
- В Сочи и Туапсе немного прохладнее;
- В Ейске на Азовском море температура поднимается до +28C.
Реакция властей и советы для отдыхающих
В ответ на ситуацию с цветением водорослей, курортные районы ввели усиленные меры по очистке воды и усилили мониторинг качества морской воды. Туристам советуют выбирать для купания места с более чистой водой и следить за обновлениями экологической обстановки.
Несмотря на вызовы, курортный сезон на Черном море продолжает привлекать отдыхающих. Многие остаются оптимистами и надеются на скорое улучшение ситуации с водорослями, чтобы полностью насладиться прелестями морского отдыха без каких-либо ограничений.
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