Уже началось: отдыхающие россияне на Черном море поделились неприятными наблюдениями

Лето 2024 года на Черноморском побережье Краснодарского края привлекает массу туристов благодаря своей красоте и теплому климату.

Однако, кроме яркого солнца, курортный сезон омрачен экологическими трудностями: многие отдыхающие в Анапе и других курортных городах столкнулись с необычной проблемой — зеленоватым оттенком воды у пляжей.

Причина зеленой воды

Изменение цвета морской воды связано с активным размножением морских водорослей, в частности камки, которые оседают на берегу и меняют его внешний вид. Это явление стало заметным в последнее время и, хотя оно не сопровождается неприятными запахами, вызывает беспокойство среди туристов и местных предпринимателей, зависящих от курортного бизнеса.

Температура воды и текущие условия

Несмотря на экологические проблемы, температура воды на курортах остаётся приятной для купания:

В Анапе, Новороссийске и Геленджике температура воды достигает около +25C;

В Сочи и Туапсе немного прохладнее;

В Ейске на Азовском море температура поднимается до +28C.

Реакция властей и советы для отдыхающих

В ответ на ситуацию с цветением водорослей, курортные районы ввели усиленные меры по очистке воды и усилили мониторинг качества морской воды. Туристам советуют выбирать для купания места с более чистой водой и следить за обновлениями экологической обстановки.

Несмотря на вызовы, курортный сезон на Черном море продолжает привлекать отдыхающих. Многие остаются оптимистами и надеются на скорое улучшение ситуации с водорослями, чтобы полностью насладиться прелестями морского отдыха без каких-либо ограничений.