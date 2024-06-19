Уже началось: отдыхающие на Черном море поделились неприятными наблюдениями

Курортный сезон на Черноморском побережье Краснодарского края в разгаре принес не только радостное солнце, но и экологические вызовы. Отдыхающие в Анапе и других популярных местах сталкиваются с необычной проблемой: вода у пляжей приобрела зеленоватый оттенок из-за интенсивного размножения водорослей.

Проблема цветения водорослей

Зеленый цвет воды обусловлен активным цветением морской травы камки, которая оседает на берегах и меняет внешний вид пляжей. Явление это уже некоторое время наблюдается, и хотя пока не сопровождается заметным запахом, оно вызывает беспокойство среди туристов и местных предпринимателей.

Температура воды и текущая ситуация

Помимо проблем с водорослями, температура воды на курортах остается приятной для купания:

Анапа, Новороссийск, Геленджик: около +25C;

Сочи и Туапсе: чуть прохладнее;

Азовское море (Ейск): до +28C.

Действия властей и советы отдыхающим

Курортные районы принимают меры для борьбы с цветением водорослей, включая методы очистки воды и регулярный мониторинг качества воды. Отдыхающим рекомендуется выбирать для купания места с более чистой водой и оставаться в курсе экологических новостей региона.

Несмотря на экологические неприятности, курортный сезон на Черном море продолжается, и многие надеются, что ситуация с цветением водорослей улучшится, позволяя всем насладиться прекрасным морем и солнцем без ограничений.