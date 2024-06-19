Уже началось: отдыхающие на Черном море поделились неприятными наблюдениями
stranabolgariya.ru
Курортный сезон на Черноморском побережье Краснодарского края в разгаре принес не только радостное солнце, но и экологические вызовы. Отдыхающие в Анапе и других популярных местах сталкиваются с необычной проблемой: вода у пляжей приобрела зеленоватый оттенок из-за интенсивного размножения водорослей.
Проблема цветения водорослей
Зеленый цвет воды обусловлен активным цветением морской травы камки, которая оседает на берегах и меняет внешний вид пляжей. Явление это уже некоторое время наблюдается, и хотя пока не сопровождается заметным запахом, оно вызывает беспокойство среди туристов и местных предпринимателей.
Температура воды и текущая ситуация
Помимо проблем с водорослями, температура воды на курортах остается приятной для купания:
- Анапа, Новороссийск, Геленджик: около +25C;
- Сочи и Туапсе: чуть прохладнее;
- Азовское море (Ейск): до +28C.
Действия властей и советы отдыхающим
Курортные районы принимают меры для борьбы с цветением водорослей, включая методы очистки воды и регулярный мониторинг качества воды. Отдыхающим рекомендуется выбирать для купания места с более чистой водой и оставаться в курсе экологических новостей региона.
Несмотря на экологические неприятности, курортный сезон на Черном море продолжается, и многие надеются, что ситуация с цветением водорослей улучшится, позволяя всем насладиться прекрасным морем и солнцем без ограничений.
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