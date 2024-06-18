Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже началось: отдыхающие на Черном море делятся неприятными наблюдениями

Курорты России уже сталкиваются с первыми проблемами, включая цветение водорослей, которые придают воде зеленоватый оттенок и оседают на пляжах, портя их внешний вид.

yuzhnoe-vzmorie-sanatory.ru

Подписаться в Telegram

На побережье Черного моря в Краснодарском крае активно готовятся к пляжному сезону, который обещает быть жарким. Однако, курорты, такие как Анапа, уже сталкиваются с первыми проблемами — цветением водорослей, которые придают воде зеленоватый оттенок и оседают на пляжах, портя их внешний вид.

Эта экологическая особенность, хоть и не критична на данный момент, уже начинает беспокоить отдыхающих. Цветение камки началось на прошлой неделе и, к счастью, пока не сопровождается характерным неприятным запахом. Но это явление может стать серьезным препятствием для курортного сезона, если ситуация усугубится.

Температура воды и её влияние на отдых

Однако температура воды на курортах Краснодарского края достаточно высока для комфортного отдыха. В Анапе, Новороссийске и Геленджике столбики термометров показывают около 25 градусов, в Сочи и Туапсе чуть ниже. Азовское море в районе Ейска прогрелось до 28 градусов, что делает его особенно привлекательным для плавания.

Возможные решения и рекомендации

Для борьбы с цветением водорослей и другими подобными проблемами курорты могут применять различные методы очистки и мониторинга качества воды. Отдыхающим, в свою очередь, рекомендуется выбирать для купания участки пляжа, где вода чище, и следить за местными экологическими отчетами.

Несмотря на некоторые трудности, начало курортного сезона на Черноморском побережье Краснодарского края остается привлекательным периодом для отдыхающих, благодаря теплой и приятной воде, что делает его идеальным местом для летнего отдыха, сообщает progorodnn.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

дезинфекция квартиры москва потравить тараканов в москве

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

курсы по вокалу в Ростове-на-Дону

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

14 часов назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Новости Татарстана

12 часов назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой