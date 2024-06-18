Уже началось: отдыхающие на Черном море делятся неприятными наблюдениями

На побережье Черного моря в Краснодарском крае активно готовятся к пляжному сезону, который обещает быть жарким. Однако, курорты, такие как Анапа, уже сталкиваются с первыми проблемами — цветением водорослей, которые придают воде зеленоватый оттенок и оседают на пляжах, портя их внешний вид.

Эта экологическая особенность, хоть и не критична на данный момент, уже начинает беспокоить отдыхающих. Цветение камки началось на прошлой неделе и, к счастью, пока не сопровождается характерным неприятным запахом. Но это явление может стать серьезным препятствием для курортного сезона, если ситуация усугубится.

Температура воды и её влияние на отдых

Однако температура воды на курортах Краснодарского края достаточно высока для комфортного отдыха. В Анапе, Новороссийске и Геленджике столбики термометров показывают около 25 градусов, в Сочи и Туапсе чуть ниже. Азовское море в районе Ейска прогрелось до 28 градусов, что делает его особенно привлекательным для плавания.

Возможные решения и рекомендации

Для борьбы с цветением водорослей и другими подобными проблемами курорты могут применять различные методы очистки и мониторинга качества воды. Отдыхающим, в свою очередь, рекомендуется выбирать для купания участки пляжа, где вода чище, и следить за местными экологическими отчетами.

Несмотря на некоторые трудности, начало курортного сезона на Черноморском побережье Краснодарского края остается привлекательным периодом для отдыхающих, благодаря теплой и приятной воде, что делает его идеальным местом для летнего отдыха, сообщает progorodnn.