Уже дороже мяса: в России резко выросли цены на свежие овощи

В некоторых регионах России резко выросли цены на свежие овощи. Например, в одном из регионов стоимость килограмма огурцов уже превысила цену килограмма мяса.

По данным Росстата, на Алтае продолжается рост цен на овощи, особенно на огурцы. К концу прошлого года цена на огурцы выросла на 21 процент, обогнав курицу и свинину и приблизившись к цене на говядину. Цена килограмма плоского огурца в магазинах колеблется от 270 до 320 рублей, а цена упаковки тепличных огурцов в 600-700-граммовых контейнерах - от 170 до 250 рублей, иногда превышая 400 рублей. Цена одного огурца составляет от 90 до 120 рублей, что покрывает только стоимость воды, так как вода составляет большую часть веса огурца.

Эксперты Министерства сельского хозяйства отмечают, что высокие цены на овощи обусловлены высокими затратами на выращивание, включая электроэнергию для поддержания температуры и освещения, а также транспортными расходами. Они также указывают на сложность получения качественной рассады, поскольку ввоз семян огурцов из-за границы, особенно из Нидерландов, запрещен, сообщает akcent.site.