Со 2 августа все основные сотовые операторы России начнут отправлять своим абонентам сообщения с номера 117. В этих SMS будет содержаться информация о возможностях заключения контрактов с Минобороны России.

В тексте сообщений будет приведено следующее содержание: «Заключайте контракт с Минобороны: выплаты от 800 000 рублей и льготы. Звоните по номеру 117», — сообщает progorodsamara.

Данная инициатива направлена на информирование граждан о преимуществах и условиях службы по контракту в вооруженных силах. Среди предлагаемых выгод указываются значительные денежные выплаты и различные льготы.

Абонентам рекомендуется внимательно относиться к полученным сообщениям и, при необходимости, обращаться за дополнительной информацией через официальные каналы Министерства обороны или специализированные горячие линии.

Максимальная единоразовая выплата в России достигла уже 1,9 млн рублей.