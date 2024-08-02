Уже 2 августа: россияне массово получат важное сообщение от Минобороны
abrakadabra.ru
Со 2 августа все основные сотовые операторы России начнут отправлять своим абонентам сообщения с номера 117. В этих SMS будет содержаться информация о возможностях заключения контрактов с Минобороны России.
В тексте сообщений будет приведено следующее содержание: «Заключайте контракт с Минобороны: выплаты от 800 000 рублей и льготы. Звоните по номеру 117», — сообщает progorodsamara.
Данная инициатива направлена на информирование граждан о преимуществах и условиях службы по контракту в вооруженных силах. Среди предлагаемых выгод указываются значительные денежные выплаты и различные льготы.
Абонентам рекомендуется внимательно относиться к полученным сообщениям и, при необходимости, обращаться за дополнительной информацией через официальные каналы Министерства обороны или специализированные горячие линии.
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