Ужасные ливни, грозы и +35 градусов жары: синоптики предупредили россиян о сумасшедшей погоде в июне 2024 года

Жителям ряда регионов России стоит приготовиться к резкой смене погодных условий. Синоптики прогнозируют аномальную жару и усиление грозовой активности, что неизбежно скажется на ритме жизни.

Поволжье накроет волна экстремальной жары

Уже в ближайшие дни в Поволжье ожидается приток раскаленного воздуха с Ближнего Востока. К середине недели столбики термометров могут подняться до +35...+38 градусов. Жара продержится до конца недели, причем даже ночью температура будет опускаться лишь до +14...+19 градусов.

На юге страны грозы сменят солнечную погоду

После недели солнечной погоды жителей южных регионов ожидают перемены. Уже в начале недели на западе и севере Черноземья пройдут дожди с грозами. К середине недели грозовая активность усилится и охватит значительно большие территории.

Штормовые предупреждения: опасность града и шквального ветра

В связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах, включая Краснодарский край и Адыгею, объявлены штормовые предупреждения. Синоптики предупреждают о возможных осадках с градом и усилении ветра до 20 м/с. В республиках Северного Кавказа также прогнозируются ливни, грозы и ветер, порывы которого могут достигать 25 м/с. Это грозит подъемом уровня воды в реках и оползнями, пишет progorod62.

Как подготовиться к капризам погоды?

В условиях нестабильной погоды важно следить за актуальными прогнозами и быть готовым к возможным изменениям планов, особенно в регионах, подверженных стихийным бедствиям. Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы минимизировать риски, связанные с ухудшением погодных условий.