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Ужасные ливни, грозы и +35 градусов жары: синоптики предупредили россиян о сумасшедшей погоде в июне 2024

В ближайшие дни жителей Поволжья и южных территорий России ожидает значительное изменение погодных условий.

stranabolgariya.ru

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В ближайшие дни жителей Поволжья и южных территорий России ожидает значительное изменение погодных условий.

Метеорологические прогнозы предсказывают резкий рост температур и увеличение грозовой активности, что может повлиять на повседневную жизнь и планы наружных мероприятий.

  • Значительное потепление в регионе Поволжья

Теплые воздушные потоки из Ближнего Востока направляются в регионы Поволжья, привнося с собой высокие температуры. Ожидается, что в середине недели столбики термометров покажут от +30 до +35C, а в некоторых местах температура может подняться до +38C. Такая жара сохранится до самого конца недели, причем ночные температуры будут держаться в пределах +14...+19C, что ненамного снизит дневное тепло.

  • Грозовые явления на юге

Конец прошлой недели ознаменовался яркими солнечными днями в Черноземье, но начало новой недели принесет перемену погоды. Ожидается, что уже в понедельник и вторник в западных и северных районах появятся дожди с грозами. Ситуация усугубится к середине недели, когда вероятность гроз и ливней увеличится по всему региону.

  • Подготовка к стихийным бедствиям

В ответ на ожидаемую угрозу гроз и сильных дождей, местные гидрометеорологические службы ввели штормовые предупреждения для нескольких регионов, включая Краснодарский край и Республику Адыгея, где ожидаются осадки с градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В республиках Северного Кавказа также прогнозируются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 25 м/с, что может спровоцировать подъем уровня воды в реках и сход селей.

На предстоящую неделю гражданам рекомендуется особенно внимательно следить за погодными прогнозами и при необходимости адаптировать свои планы в соответствии с изменениями погоды. Эти метеорологические условия требуют усиленных мер предосторожности, особенно в регионах, предрасположенных к стихийным бедствиям, сообщает progorod62.

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