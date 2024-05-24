Ужас: стало известно нашли в гараже у арестованного замминистра Иванова

В последние дни заинтересовало имя заместителя министра обороны Тимура Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве. Доступны сведения из деклараций о доходах и имуществе данного военного чиновника за период с 2016 по 2019 годы. Среди активов упоминаются дорогостоящие автомобили, включая редкий лимузин ЗИС-110. Семья Иванова владела парком из двенадцати автомобилей, включая Chevrolet Suburban, зарегистрированный на генерала, а также Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, принадлежащие его жене.

Настоящей жемчужиной коллекции стал черный лимузин ЗИС-110, выпущенный более семидесяти лет назад для высших чиновников Советского Союза. За время производства (1946-1958 гг.) было выпущено всего около двух тысяч таких автомобилей в разных модификациях, и сегодня в мире сохранилось лишь несколько десятков экземпляров.

Наличие ЗИС-110 в гараже генерала Иванова - традиция прошлого века. В 1950-60-е годы на таких автомобилях передвигалась высшая элита Советского Союза, включая членов Политбюро, президиума Верховного Совета, руководителей республик, краев и областей, а также высших военачальников и чиновников Министерства обороны.

Сегодня большинство ЗИС-110 являются музейными экспонатами или принадлежат коллекционерам. Их можно увидеть лишь время от времени на парадах ретроавтомобилей. Иногда появляются объявления о продаже таких автомобилей.