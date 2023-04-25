«Уволиться будет нельзя»: стали известны условия контрактов для участия в зоне СВО

В татарстанском военкомате рассказали о новых условиях заключения контрактов

В прошлом году в Татарстане набрали 2 тысячи контрактников, годом ранее только 1 тысячу. Задача на этот год увеличена. Планируется набрать значительно и кратно больше, рассказал в ходе пресс-конференции начальник пункта отбора на военную службу Евгений Токмаков. Конкретную цифру представитель Минобороны не назвал.

По его словам, всех контрактников предупреждают, что в стране действует указ президента о частичной мобилизации. Это значит, что вне зависимости от срока заключенного контракта, он будет продлен до конца действия указа.

По новым условиям, служить по контракту можно пойти сразу со школьной скамьи. Такие случаи в Татарстане уже есть.

Если контракт заключается на год, то боец получит единовременную выплату в 195 тысяч рублей. В зоне СВО минимальное денежное довольствие составит 204 тысячи рублей, отметил Токмаков.

Сейчас у контрактников есть только три основания для увольнения: предельный возраст, признание негодным к воинской службе и возбуждение уголовного дела.

В случае самовольного оставления части — контрактник лишится всех выплат и может быть осужден на срок до 7 лет лишения свободы.