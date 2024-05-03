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Увеличится на 100%: Мишустин огласил размер новой пенсии

В скором времени определённые группы пенсионеров в России ожидает приятное изменение: с 1 мая 2024 года их пенсии будут увеличены.

mixyfotos.ru

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В скором времени определённые группы пенсионеров в России ожидает приятное изменение: с 1 мая 2024 года их пенсии будут увеличены.

Это касается тех, кто в прошлом внёс значительный вклад в развитие стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

Начиная с мая, бывшие члены экипажей воздушных судов и работники угольной промышленности увидят пересмотренные суммы своих пенсионных выплат. Эти изменения определяются их прошлым трудовым стажем, зарплатой и взносами, которые ранее были перечислены в пенсионный фонд через уникальные тарифные ставки. Дополнительно, доплаты к пенсиям этих категорий пенсионеров подлежат индексации четыре раза в год, включая перерасчёт 1 мая.

Михаил Мишустин, Премьер-министр РФ, объявил, что с 1 марта 2024 года пенсии удвоятся для лиц старше 80 лет и пенсионеров с инвалидностью первой группы. Это увеличение составит 8134 рубля. Те, кто получит статус инвалида первой группы в мае этого года, также получат аналогичную прибавку.

К дню Великой Победы некоторые пенсионеры получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Большинству получателей не потребуется подавать заявления, поскольку Пенсионный фонд уже располагает всей необходимой информацией для начисления данной выплаты.

С 1 марта 2024 года на портале госуслуг стал доступен калькулятор, который поможет пользователям оценить свои индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что позволит точно рассчитать сумму добровольных взносов для увеличения будущей пенсии.

Эти изменения подчёркивают стремление правительства к улучшению условий жизни пенсионеров, а также предоставляют дополнительные стимулы для планирования пенсионного будущего среди молодёжи.

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