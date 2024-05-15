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Увеличится на 100%: Мишустин назвал суммы новых пенсий

С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

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С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

Изменения предусматривают пересмотр пенсионных выплат, учитывая трудовой стаж, заработную плату и особые взносы в пенсионный фонд. Эти категории пенсионеров будут получать индексацию пенсий четыре раза в год, начиная с мая.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значительном увеличении пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, начиная с 1 марта 2024 года, сумма составит 8134 рубля. Также в честь Дня Победы некоторым категориям пенсионеров будет выплачена разовая сумма в размере 10 тысяч рублей без дополнительных заявок.

Для удобства пенсионеров и их семей с марта 2024 года на портале госуслуг появился новый инструмент - калькулятор пенсионных накоплений. Этот инструмент поможет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что упростит планирование будущих взносов для улучшения пенсии.

Эти изменения в пенсионной системе отражают стремление правительства улучшить благосостояние пенсионеров и предложить дополнительные стимулы для планирования пенсии. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для пожилого поколения в России.

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