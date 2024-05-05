Увеличится на 100%: Михаил Мишустин огласил суммы новых пенсий

С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые изменения в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

Эти изменения предусматривают пересмотр пенсионных выплат с учетом прошлого трудового вклада, зарплаты и специфических взносов в пенсионный фонд. Пенсии этих категорий пенсионеров будут проиндексированы четыре раза в год, начиная с первого пересчета в мае.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значительном увеличении пенсионных выплат для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы, которое начнется с 1 марта 2024 года и составит 8134 рубля. Также в честь дня Великой Победы некоторым категориям пенсионеров будет выплачена однократная сумма в размере 10 тысяч рублей, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Для удобства пенсионеров и их семей, с марта 2024 года на портале госуслуг стал доступен новый инструмент — калькулятор пенсионных накоплений. Этот инструмент позволяет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что облегчает планирование будущих взносов для увеличения размера пенсии.

Эти пенсионные изменения подчеркивают стремление российского правительства улучшить условия жизни пенсионеров и предоставить дополнительные стимулы для планирования пенсионного будущего. Это станет важным шагом к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения России.