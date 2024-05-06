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Увеличится на 100%: Михаил Мишустин огласил размер новых пенсий

С 1 мая 2024 года в России наступили значительные изменения в пенсионной системе, которые затронут российских пенсионеров.

vrnikc.ru

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С 1 мая 2024 года в России наступили значительные изменения в пенсионной системе, которые затронут пенсионеров, внесших весомый вклад в ключевые отрасли экономики, включая авиацию и угольную промышленность.

Эти изменения предусматривают повышение пенсий для определенных категорий граждан, учитывая их прошлый трудовой вклад и взносы в пенсионный фонд.

Основные моменты нововведений:

  • Пересмотр пенсий: Пенсионеры, работавшие в стратегически важных отраслях, увидят пересмотренные пенсии, которые теперь будут индексироваться четыре раза в год.
  • Поддержка старших пенсионеров и инвалидов: Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об удвоении пенсий для лиц старше 80 лет и пенсионеров с инвалидностью первой группы с 1 марта 2024 года, что повысит их пенсионные выплаты на 8134 рубля.
  • Единоразовые выплаты: В честь Дня Победы некоторые пенсионеры получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей, что станет приятным дополнением к их обычным пенсиям.

С марта 2024 года на портале госуслуг был введен новый калькулятор пенсионных накоплений, который позволяет пользователям оценить свои индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж. Этот инструмент станет ключевым помощником в планировании размера добровольных взносов для увеличения будущей пенсии.

Эти инициативы подчеркивают стремление российского правительства улучшить жизненные условия пенсионеров и предоставить дополнительные стимулы для планирования пенсионного будущего. Это не только улучшит нынешнее финансовое положение пенсионеров, но и обеспечит более стабильное и предсказуемое будущее для следующих поколений.

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