Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Увеличится на 100%: Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии

Начиная с 1 мая 2024 года, определенные категории пенсионеров в России столкнутся с значительными изменениями в размере пенсионных выплат.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Начиная с 1 мая 2024 года, определенные категории пенсионеров в России столкнутся с значительными изменениями в размере пенсионных выплат.

Это обновление затрагивает бывших работников стратегически важных отраслей, включая авиацию и угольную промышленность.

Пенсии для бывших членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности будут пересмотрены с учетом их прошлого трудового вклада, включая зарплату и специфические взносы, внесенные в пенсионный фонд по особым тарифам. Кроме того, пенсионные доплаты для этих групп будут проиндексированы четыре раза в год, с первым пересчетом, запланированным на 1 мая.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, также объявил о значительном увеличении пенсий для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы, начиная с 1 марта 2024 года. Пенсионное увеличение составит 8134 рубля.

К дню Великой Победы отдельные пенсионеры получат однократную выплату в размере 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд, обладая всей необходимой информацией, автоматически произведет эти выплаты, устраняя необходимость подачи дополнительных заявлений.

С марта 2024 года на портале госуслуг появился новый инструмент — калькулятор пенсионных накоплений, который позволяет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, облегчая планирование будущих взносов для увеличения пенсии.

Эти пенсионные изменения подчеркивают стремление российского правительства улучшить условия жизни пенсионеров и предоставить дополнительные стимулы для планирования пенсионного будущего. Это станет важным шагом к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Новости Казани

день назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин

как заводятся тараканы

Новости Татарстана

23 часа назад

На Хади Такташа 78а снесли АЗС

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

шпонирование фанеры в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

день назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии

Новости Татарстана

день назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки

Новости Казани

день назад

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью
Новости Татарстана
день назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Татарстана

16 минут назад

В Татарстане на трассе нашли болотную черепаху

Новости Татарстана

26 минут назад

В марте в Татарстане снизилась собираемость платежей за ЖКУ

Новости Казани

31 минуту назад

Казань попала в топ-7 направлений для путешествий в мае

Новости Татарстана

41 минуту назад

Митрополит Кирилл проведет в Казани пасхальную службу
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
день назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

час назад

Минстрой РТ: работы по капремонту стартовали в 465 многоквартирных домах

Новости Татарстана

2 часа назад

В день Пасхи в Татарстане похолодает до минус 8 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске на месте, где в ДТП погиб 19-летний парень, установят светофор
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
5 дней назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы