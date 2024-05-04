Увеличится на 100%: Михаил Мишустин огласил размер новой пенсии

Начиная с 1 мая 2024 года, определенные категории пенсионеров в России столкнутся с значительными изменениями в размере пенсионных выплат.

Это обновление затрагивает бывших работников стратегически важных отраслей, включая авиацию и угольную промышленность.

Пенсии для бывших членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности будут пересмотрены с учетом их прошлого трудового вклада, включая зарплату и специфические взносы, внесенные в пенсионный фонд по особым тарифам. Кроме того, пенсионные доплаты для этих групп будут проиндексированы четыре раза в год, с первым пересчетом, запланированным на 1 мая.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, также объявил о значительном увеличении пенсий для граждан старше 80 лет и лиц с инвалидностью первой группы, начиная с 1 марта 2024 года. Пенсионное увеличение составит 8134 рубля.

К дню Великой Победы отдельные пенсионеры получат однократную выплату в размере 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд, обладая всей необходимой информацией, автоматически произведет эти выплаты, устраняя необходимость подачи дополнительных заявлений.

С марта 2024 года на портале госуслуг появился новый инструмент — калькулятор пенсионных накоплений, который позволяет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, облегчая планирование будущих взносов для увеличения пенсии.

Эти пенсионные изменения подчеркивают стремление российского правительства улучшить условия жизни пенсионеров и предоставить дополнительные стимулы для планирования пенсионного будущего. Это станет важным шагом к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для старшего поколения России.