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Увеличится на 100%: Михаил Мишустин назвал суммы новых пенсионных выплат

С 1 мая в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

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С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

Эти изменения предусматривают пересмотр пенсионных выплат с учетом трудового стажа, заработной платы и особых взносов в пенсионный фонд. Благодаря этим нововведениям указанные категории пенсионеров будут получать индексацию пенсий четыре раза в год, начиная с первого пересчета в мае.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значительном повышении пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, начиная с 1 марта 2024 года в размере 8134 рублей. Кроме того, некоторым категориям пенсионеров будет выплачена разовая сумма в размере 10 тысяч рублей в честь Дня Победы, без необходимости подачи дополнительных заявок.

Для удобства пенсионеров и их семей с марта 2024 года на портале госуслуг будет доступен новый калькулятор пенсионных накоплений. Этот инструмент поможет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что облегчит планирование будущих взносов для увеличения пенсии.

Эти изменения в пенсионной системе отражают стремление российского правительства улучшить благосостояние пенсионеров и предложить дополнительные стимулы для планирования пенсии. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для пожилого поколения в России.

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