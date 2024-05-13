Увеличится на 100%: Михаил Мишустин назвал суммы новых пенсий

С 1 мая 2024 года в России вступают новые правила в пенсионной системе, затрагивающие бывших сотрудников важных отраслей, таких как авиация и угольная промышленность.

Изменения предусматривают пересмотр пенсионных выплат, учитывая трудовой стаж, заработную плату и особые взносы в пенсионный фонд. Эти категории пенсионеров будут получать индексацию пенсий четыре раза в год, начиная с первого пересчета в мае.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значительном повышении пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы начиная с 1 марта 2024 года в размере 8134 рублей. Также в честь Дня Победы некоторым группам пенсионеров будет выплачена единовременная сумма в размере 10 тысяч рублей без необходимости подачи дополнительных заявок.

Для удобства пенсионеров и их семей с марта 2024 года на портале госуслуг доступен новый инструмент - калькулятор пенсионных накоплений. Этот инструмент позволяет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, облегчая планирование будущих взносов для увеличения пенсии.

Эти изменения в пенсионной системе отражают стремление правительства России улучшить благосостояние пенсионеров и предоставить дополнительные стимулы для планирования будущей пенсии. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для пожилого поколения в стране.