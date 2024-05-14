Увеличится на 100%: Михаил Мишустин назвал размеры новых пенсий

С 1 мая 2024 года в России вступают в силу новые правила в пенсионной системе, которые затрагивают бывших работников ключевых отраслей, например авиации и угольной промышленности.

Эти изменения предполагают пересмотр пенсионных выплат, учитывая трудовой стаж, заработную плату и специальные взносы в пенсионный фонд. Указанные категории пенсионеров будут получать повышение пенсий четыре раза в год, начиная с первой перерасчетной операции в мае.

Также премьер-министр Михаил Мишустин объявил о значительном увеличении пенсий для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы, начиная с 1 марта 2024 года. Сумма составит 8134 рубля. Кроме того, категориям пенсионеров в честь Дня Победы будет выплачена одноразовая сумма в размере 10 тысяч рублей без необходимости предоставления дополнительных заявлений.

С марта 2024 года на портале госуслуг появится новый инструмент — калькулятор пенсионных накоплений для удобства пенсионеров и их семей. Он поможет оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что упростит планирование будущих взносов для увеличения пенсионных выплат.

Эти изменения в пенсионной системе отражают стремление правительства России улучшить финансовое благополучие пенсионеров и предложить дополнительные мотивации для планирования пенсии. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для пожилого поколения в стране.