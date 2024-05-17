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Увеличится на 100%: Михаил Мишустин назвал размер новых пенсионных выплат

С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, включая авиацию и угольную промышленность.

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С 1 мая 2024 года в России вступят в силу новые правила в пенсионной системе, которые затронут бывших работников стратегически важных отраслей, включая авиацию и угольную промышленность.

Согласно нововведениям, пенсионные выплаты будут пересматриваться с учетом трудового стажа, заработной платы и специальных взносов в пенсионный фонд. Эти категории пенсионеров будут получать индексацию пенсий четыре раза в год, начиная с первого пересчета в мае.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о заметном увеличении пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы с 1 марта 2024 года. Пенсия составит 8134 рубля. В честь Дня Победы определенным категориям пенсионеров будет выплачена разовая сумма в размере 10 тысяч рублей, без необходимости подачи дополнительных заявок.

Для удобства пенсионеров и их семей, с марта 2024 года на портале госуслуг появился новый инструмент — калькулятор пенсионных накоплений. С его помощью можно оценить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж, что поможет планировать будущие взносы для увеличения пенсии.

Эти изменения в пенсионной системе отражают стремление российского правительства улучшить благосостояние пенсионеров и предложить дополнительные стимулы для планирования пенсии. Это важный шаг к обеспечению более стабильного и предсказуемого финансового будущего для пожилых людей в России.

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