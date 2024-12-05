Утверждены новые тарифы на электроэнергию — вот сколько придется платить в 2025 году

С первого июля 2025 года жители Москвы столкнутся с повышением стоимости электроэнергии. Ожидается, что тарифы увеличатся на 10%, что несомненно окажет влияние на месячные расходы каждой семьи.

Понимание этих изменений и стратегическое планирование могут помочь минимизировать финансовые последствия.

Подробности новых тарифов

Однотарифные счетчики:

Текущий тариф: 6,99 руб./кВт⋅ч

Новый тариф с июля 2025: 7,87 руб./кВт⋅ч

Двухтарифные счетчики:

Дневной тариф:

С 8,47 руб./кВт⋅ч увеличивается до 9,45 руб./кВт⋅ч

Ночной тариф:

С 3,43 руб./кВт⋅ч возрастает до 4,08 руб./кВт⋅ч

Трехтарифные счетчики:

Пиковый тариф:

С 10,16 руб./кВт⋅ч до 11,24 руб./кВт⋅ч

Полупиковый тариф:

С 6,99 руб./кВт⋅ч до 7,87 руб./кВт⋅ч

Ночной тариф:

С 3,43 руб./кВт⋅ч до 4,08 руб./кВт⋅ч

Влияние на жителей

Это повышение приведет к увеличению месячных расходов на электроэнергию. Например, если вы потребляете 150 кВт⋅ч в месяц и пользуетесь однотарифным счетчиком, ваш месячный счет вырастет с 1048,5 рубля до 1180,5 рубля.

Стратегии экономии электроэнергии

Выбор оптимального тарифного плана:

Активное использование электроэнергии в ночные часы может быть экономичнее с двух- или трехтарифным счетчиком.

Эффективное использование энергии:

Применение энергосберегающих ламп и приборов класса энергоэффективности A или выше может снизить общий энергопотребление.

Социальные льготы:

Льготные категории граждан продолжат получать поддержку для компенсации повышения тарифов.

Подготовка к новым условиям

Проанализируйте ваше текущее потребление и возможности для его сокращения. Переход на более экономичные технологии и выбор правильного тарифа помогут управлять увеличением стоимости без значительного ущерба для семейного бюджета.

Повышение тарифов на электроэнергию в Москве является значимым изменением, которое потребует от жителей внимательности к своему потреблению и выбору тарифных планов. Эффективное планирование и использование доступных средств экономии позволят минимизировать влияние этих изменений на ежемесячные расходы.

