Успейте до 31 декабря, может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

В России пенсионерам сообщили о появлении новой льготы, доступной с 23 декабря. Это новшество связано с возможностью отдыха для пожилых граждан РФ, как сообщает агентство Primpress.

Пенсионный эксперт объяснил, что в ближайшее время все российские пенсионеры без исключения смогут воспользоваться новым преимуществом, предлагаемым оздоровительными учреждениями. Оно заключается в предоставлении скидок или бесплатных путевок. Ранее такие льготы могли получить только граждане с инвалидностью или ветераны.

Тем не менее, имеются ограничения в получении данной льготы. Бесплатно или со скидкой отправиться на отдых в оздоровительные учреждения можно будет только в определенные сроки. В связи с наступлением десятидневных выходных, санатории ожидают большой приток гостей, поэтому в это время скидки для пенсионеров не будут предоставляться, чтобы избежать финансовых потерь. Чтобы приобрести путевки по льготным ценам, пожилым гражданам следует сделать это до 31 декабря текущего года или после 8 января 2024 года.

Например, оздоровительные учреждения готовы предоставлять скидки в размере 20% и 30% для пожилых граждан до наступления новогодних праздников и после их окончания. Для получения данной льготы при приобретении путевок достаточно предъявить пенсионное удостоверение, причем получение этой льготы не зависит от статуса или уровня дохода.