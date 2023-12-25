Новости России
· Артем Акчурин

Успейте до 31 декабря, может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

Успейте до 31 декабря, может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

dontimes.ru

Подписаться в Telegram

В России пенсионерам сообщили о появлении новой льготы, доступной с 23 декабря. Это новшество связано с возможностью отдыха для пожилых граждан РФ, как сообщает агентство Primpress.

Пенсионный эксперт объяснил, что в ближайшее время все российские пенсионеры без исключения смогут воспользоваться новым преимуществом, предлагаемым оздоровительными учреждениями. Оно заключается в предоставлении скидок или бесплатных путевок. Ранее такие льготы могли получить только граждане с инвалидностью или ветераны.

Тем не менее, имеются ограничения в получении данной льготы. Бесплатно или со скидкой отправиться на отдых в оздоровительные учреждения можно будет только в определенные сроки. В связи с наступлением десятидневных выходных, санатории ожидают большой приток гостей, поэтому в это время скидки для пенсионеров не будут предоставляться, чтобы избежать финансовых потерь. Чтобы приобрести путевки по льготным ценам, пожилым гражданам следует сделать это до 31 декабря текущего года или после 8 января 2024 года.

Например, оздоровительные учреждения готовы предоставлять скидки в размере 20% и 30% для пожилых граждан до наступления новогодних праздников и после их окончания. Для получения данной льготы при приобретении путевок достаточно предъявить пенсионное удостоверение, причем получение этой льготы не зависит от статуса или уровня дохода.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

день назад

Из Казани в Оренбург можно будет доехать на два часа быстрее

обработка плесени в квартире москва

Новости Татарстана

день назад

В больнице скончался второй парень, которого сбил водитель каршеринга

Интересное в Казани

3 дня назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

узи чистка лица москва в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

В казанском ТЮЗе прошла благотворительная елка для детей участников СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросли цены на дизель

Новости Татарстана

день назад

В Казани будет реализована реконструкция парка Петрова
Лонгриды
2 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

7 часов назад

УНИКС одержал победу над «Самарой»

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо»

Новости Татарстана

7 часов назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

Новости Татарстана

13 часов назад

Рост ОРВИ привел к усилению работы казанских поликлиник
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
4 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

19 часов назад

В зеркальную дату в Челнах поженились 38 пар
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни