Ушлые дачники подвязывают кусты помидоров именно так: это способствует увеличению урожайности — даже подкормок не нужно
Высадили рассаду томатов и с нетерпением ждете урожая? Опытные садоводы советуют отказаться от традиционных колышков, особенно если ваши сорта склонны к бурному росту.
Почему не колышки? Виктория Радзевская, автор популярного Дзен-канала о садоводстве, объясняет: колышки загромождают пространство теплицы, что особенно критично для высокорослых помидоров, достигающих 180 см.
Альтернатива есть - шпалера!
Шпалера – это натянутая горизонтально прочная веревка или трос. Ее крепят под потолком теплицы над грядками с томатами.
Как подвязывать? "Формируем скользящую петлю над кустом и фиксируем ее на шпалере. Внизу, под вторым-третьим листом, делаем свободную петлю вокруг стебля. Важно! Регулируйте натяжение, чтобы не повредить растение", – делится секретами Виктория.
Преимущества шпалерной подвязки:
- Экономия места: теплица остается свободной, растения получают достаточно света и воздуха.
- Здоровые кусты: правильное положение стебля предотвращает его обламывание под тяжестью плодов.
- Удобство ухода: легкий доступ к растениям для полива, подкормки, пасынкования.
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