Высадили рассаду томатов и с нетерпением ждете урожая? Опытные садоводы советуют отказаться от традиционных колышков, особенно если ваши сорта склонны к бурному росту.



Почему не колышки? Виктория Радзевская, автор популярного Дзен-канала о садоводстве, объясняет: колышки загромождают пространство теплицы, что особенно критично для высокорослых помидоров, достигающих 180 см.



Альтернатива есть - шпалера!



Шпалера – это натянутая горизонтально прочная веревка или трос. Ее крепят под потолком теплицы над грядками с томатами.

Как подвязывать? "Формируем скользящую петлю над кустом и фиксируем ее на шпалере. Внизу, под вторым-третьим листом, делаем свободную петлю вокруг стебля. Важно! Регулируйте натяжение, чтобы не повредить растение", – делится секретами Виктория.



Преимущества шпалерной подвязки:

Экономия места: теплица остается свободной, растения получают достаточно света и воздуха.

Здоровые кусты: правильное положение стебля предотвращает его обламывание под тяжестью плодов.

Удобство ухода: легкий доступ к растениям для полива, подкормки, пасынкования.