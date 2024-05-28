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Ушлые дачники подвязывают кусты помидоров именно так: это способствует увеличению урожайности — даже подкормок не нужно

Опытные садоводы советуют отказаться от традиционных колышков, особенно если ваши сорта склонны к бурному росту.

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Высадили рассаду томатов и с нетерпением ждете урожая? Опытные садоводы советуют отказаться от традиционных колышков, особенно если ваши сорта склонны к бурному росту.

Почему не колышки? Виктория Радзевская, автор популярного Дзен-канала о садоводстве, объясняет: колышки загромождают пространство теплицы, что особенно критично для высокорослых помидоров, достигающих 180 см.

Альтернатива есть - шпалера!

Шпалера – это натянутая горизонтально прочная веревка или трос. Ее крепят под потолком теплицы над грядками с томатами.
Как подвязывать? "Формируем скользящую петлю над кустом и фиксируем ее на шпалере. Внизу, под вторым-третьим листом, делаем свободную петлю вокруг стебля. Важно! Регулируйте натяжение, чтобы не повредить растение", – делится секретами Виктория.

Преимущества шпалерной подвязки:

  • Экономия места: теплица остается свободной, растения получают достаточно света и воздуха.
  • Здоровые кусты: правильное положение стебля предотвращает его обламывание под тяжестью плодов.
  • Удобство ухода: легкий доступ к растениям для полива, подкормки, пасынкования.

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