Мариана Анаэль, известный российский нумеролог, сделала ряд прогнозов относительно будущего международных отношений, акцентируя внимание на предстоящих изменениях, которые затронут Россию и Америку.

В последнем интервью она предсказала, что текущий военный конфликт, в котором участвует Россия, завершится в ближайшее время мирным соглашением, выгодным для страны. Анаэль также указала на 2024 год как на время формирования новых международных альянсов, аналогичных по структуре Советскому Союзу, где Россия займет центральное место.

Эксперт прогнозирует кризис в американской банковской системе, связанный с проблемами доллара, и рекомендует обратить внимание на цифровой рубль как на новую экономическую единицу, способную укрепить международные позиции России. Она также подчеркнула, что 2024 год станет «годом Луны», что может предвещать возможные природные катаклизмы.

Прогнозы Анаэль вызывают осторожное внимание, так как предполагают существенные сдвиги в глобальной политике и экономике. Это требует внимательного наблюдения за мировыми событиями, которые могут привести к кардинальным изменениям в международной арене.