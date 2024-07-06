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Условия России будут приняты: нумеролог предсказала, когда закончится СВО на Украине

Нумеролог Мариана Анаэль рассчитала дату завершения СВО на Украине и рассказала, какая страна закончит конфликт на выгодных для себя условиях.

darminaopel.ru

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В последнее время мировое сообщество остро реагирует на прогнозы Марианы Анаэль, российского специалиста в области нумерологии.

Её недавние высказывания предрекают значительные геополитические сдвиги и потенциальные изменения в мировой экономике, особенно связанные с Россией и США.

В свежем интервью Анаэль делится мнением о скором завершении текущего военного конфликта, затрагивающего Россию. Она предсказывает подписание мирного соглашения до конца текущего года, что, по её мнению, принесёт выгоду России. Более того, Анаэль указывает на 2024 год как время, когда сформируются новые альянсы, структура которых будет напоминать Советский Союз, но основываться на принципах, определённых числом 17. По словам нумеролога, в этом новом геополитическом порядке Россия займёт центральное место.

Особое внимание Анаэль уделяет США, предсказывая завершение президентства Джо Байдена и кризис в банковской системе страны, связанный с долларом. Взамен она рекомендует обратить внимание на «цифровой рубль» как на новый экономический стандарт, который может укрепить позиции России на мировой арене.

В дополнение, Анаэль утверждает, что 2024 год станет «годом Луны» в нумерологическом смысле, предупреждая о возможных водных заражениях и призывая к внутренней работе над собой.

Такие прогнозы вызывают не только интерес, но и осторожность, поскольку они предполагают резкие изменения в уже непростой мировой политической и экономической обстановке. В контексте этих прогнозов стоит внимательно наблюдать за развитием событий, которые могут кардинально изменить международные отношения и экономическую динамику многих стран.

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