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Условия России будут приняты: нумеролог предсказала, когда закончится СВО

Нумеролог Мариана Анаэль рассчитала дату завершения СВО на Украина и озвучила прогноз развития России.

smartpress.by

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В свете текущих глобальных событий, внимание аналитиков сфокусировано на заявлениях Марианы Анаэль, российского эксперта в области нумерологии. В своем последнем интервью Мариана делится своими прогнозами на будущее, которые могут оказать значительное влияние на международные отношения и экономическое положение многих стран.

Анаэль предсказывает, что текущий военный конфликт, затрагивающий Россию, может завершиться в текущем году с заключением мирного соглашения на выгодных для России условиях. Она утверждает, что основные события развернутся в 2024 году, когда регион окружит сеть новых альянсов, аналогичных Советскому Союзу, но с новой организационной структурой, определяемой числом 17. В этом контексте Россия появится как ведущая сила, «путеводная звезда» для своих союзников, сообщает vesiskitim.ru.

Отдельный интерес вызывает её взгляд на политическую сцену США, где, по её мнению, завершится эра президентства Джо Байдена. Анаэль предсказывает разрушение банковской системы, связанной с долларом США, и советует избегать капиталовложений в эту валюту. Вместо этого она видит будущее в «цифровом рубле», который станет фундаментом для устойчивых позиций России в мировой экономике.

Анаэль также акцентирует внимание на 2024 годе как «годе Луны» согласно её нумерологическим исследованиям. Она связывает его с элементом воды и предостерегает от возможных водных заражений. Нумеролог призывает людей уделить внимание своему внутреннему миру и проработать скрытые страхи, подчеркивая, что «тайное становится явным».

Комментируя будущее российской геополитики, Мариана уверена в формировании новых альянсов, напоминающих по силе бывший Советский Союз. Она также замечает, что каждая страна имеет своё числовое значение, и для России это число — «Императрица» под номером 3, символизирующее мощь и влияние.

Принимая в расчет эти утверждения, можно предположить, что предстоящие годы принесут значительные изменения в мировой политической арене, особенно если события будут развиваться в соответствии с прогнозами Марианы Анаэль.

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