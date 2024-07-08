Мариана Анаэль, известный эксперт в области нумерологии из России, представила свои видения на тему будущих международных отношений.

Она выразила уверенность в том, что нынешний военный конфликт, в котором участвует Россия, вскоре завершится мирным договором, приносящим пользу стране. Анаэль также предсказала, что в 2024 году начнется процесс формирования новых международных альянсов, схожих с Советским Союзом, где Россия выступит в роли лидера.

Эксперт высказала опасения по поводу возможного кризиса в американской банковской системе из-за проблем с долларом и предложила обратить внимание на цифровой рубль как на новый инструмент укрепления международного влияния России. Она также отметила, что год 2024 будет «годом Луны», который может привести к значительным природным изменениям.

Прогнозы Анаэль подчеркивают необходимость тщательного наблюдения за глобальными событиями, учитывая потенциальное наступление крупных сдвигов в мировой политике и экономике. Они ставят в приоритет пристальное внимание к изменениям на международной арене, которые могут оказать серьезное влияние на глобальную стабильность.