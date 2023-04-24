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Уравнять всех: Путин сделал важное заявление об СВО

Владимир Путин предложил уравнять доходы всех участников спецоперации в России
Уравнять всех: Путин сделал важное заявление об СВО

Фото: открытые источники

Российский президент Владимир Путин на рабочей встрече с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком выступил с предложением уравнять доходы всех участников СВО на Украине. Иными словами, мобилизованные, добровольцы и контрактники, по предложению главы государства, должны получать одинаковое довольствие.

"Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уравнять", — отметил Турчак в ответ на вопрос Путина.

Глава государства ранее призывал власти на местах внимательно относиться к проблемам участников СВО и поддерживать меры финансовой и социальной поддержки для них и членов их семей на самом высоком уровне.

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