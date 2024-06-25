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Употребляют в пищу более 2 млрд человек: Казахстан планирует начать экспорт саранчи

Казахстан, страна известная своими необъятными степями, в последнее время становится лидером в области экологически чистых технологий переработки. В свежем релизе агентства «АПК Новости» появилась информация о новаторском подходе к борьбе с саранчой.

animalsglobe.ru

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Казахстан, страна известная своими необъятными степями, в последнее время становится лидером в области экологически чистых технологий переработки. В свежем релизе агентства «АПК Новости» появилась информация о новаторском подходе к борьбе с саранчой, который не только поможет решить проблему нашествий насекомых, но и откроет новые экспортные возможности.

Сотрудники Казахского научно-исследовательского института защиты растений, в сотрудничестве с немецкими коллегами, разработали методику сбора и парализации саранчи, что позволит использовать насекомых в пищевой промышленности и аграрном секторе. Эта инициатива не только сократит ущерб от нашествий саранчи, но и предоставит возможность использовать насекомых как ценный источник белка.

По словам Бауржана Касенова, председателя Национального аграрного научно-образовательного центра, более 2 млрд человек по всему миру уже употребляют саранчу в пищу. Этот продукт особенно популярен в странах Африки, Южной Америки и Азии. С учетом растущего населения Земли, которое к 2050 году может достигнуть 9,1 миллиарда, саранча представляет собой важный источник устойчивого питания.

Казахстан планирует не только совершенствовать технологии сбора и переработки саранчи, но и расширять рынки сбыта, взяв пример с успехов стран, активно развивающих промышленность по производству пищевых продуктов из насекомых, таких как Нидерланды и Южная Корея.

Более того, саранча может стать альтернативным источником белка не только для людей, но и для животных. В Казахстане уже успешно используется опыт добычи и экспорта планктонных рачков Artemia Salina, что демонстрирует потенциал страны в области аграрных инноваций.

Эта новаторская инициатива подчеркивает стремление Казахстана к созданию устойчивой аграрной модели, которая сможет принести пользу как местному населению, так и международному сообществу.

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