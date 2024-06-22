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Употребляют более 2 млрд человек: Казахстан планирует начать экспорт саранчи

Казахстан делает ставку на инновационные агротехнологии, нацеливаясь на создание производственного цикла по переработке саранчи для международного экспорта.

sputtnik-georgia.ru

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Казахстан делает ставку на инновационные агротехнологии, нацеливаясь на создание производственного цикла по переработке саранчи для международного экспорта.

По информации от агентства «АПК Новости», этот проект представляет собой новаторское решение в борьбе с нашествием саранчи и открывает новые перспективы для аграрной экономики страны.

Совместные научные исследования

Сотрудничество между Казахским научно-исследовательским институтом защиты и карантина растений и германскими учеными привело к разработке технологий сбора и обездвиживания саранчи. Эти методики помогут масштабировать производство и обеспечить экологически безопасный способ управления численностью насекомых.

Глобальный потенциал саранчи

Согласно данным ООН, саранча является составной частью диеты более 2 миллиардов человек по всему миру. Ее пищевая ценность высока, поскольку она содержит белки, жиры и микроэлементы. С учетом предсказаний ФАО о росте мирового населения до 9,1 миллиарда человек к 2050 году, саранча может стать ключевым элементом в решении глобальных пищевых вызовов.

Экспортные перспективы Казахстана

Аналогично успешному опыту экспорта Artemia Salina, Казахстан планирует развивать новые рынки для саранчи. В таких странах, как Таиланд, съедобные насекомые ценятся значительно выше обычного мяса, открывая значительные экспортные возможности.

Экологические и технологические инновации

Казахстан активно исследует методы устойчивого сбора и переработки саранчи, чтобы минимизировать воздействие на экосистемы и при этом решать проблемы сверхпопуляции данных насекомых.

Эти меры не только способствуют развитию агропромышленного комплекса Казахстана, но и вносят значительный вклад в глобальные усилия по обеспечению продовольственной безопасности. В будущем, казахстанский проект по производству и экспорту саранчи может оказаться в центре внимания мирового аграрного сообщества как пример успешной адаптации к изменяющимся условиям планеты, сообщает eadaily.com.

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