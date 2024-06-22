Употребляют более 2 млрд человек: Казахстан планирует начать экспорт саранчи

Казахстан делает ставку на инновационные агротехнологии, нацеливаясь на создание производственного цикла по переработке саранчи для международного экспорта.

По информации от агентства «АПК Новости», этот проект представляет собой новаторское решение в борьбе с нашествием саранчи и открывает новые перспективы для аграрной экономики страны.

Совместные научные исследования

Сотрудничество между Казахским научно-исследовательским институтом защиты и карантина растений и германскими учеными привело к разработке технологий сбора и обездвиживания саранчи. Эти методики помогут масштабировать производство и обеспечить экологически безопасный способ управления численностью насекомых.

Глобальный потенциал саранчи

Согласно данным ООН, саранча является составной частью диеты более 2 миллиардов человек по всему миру. Ее пищевая ценность высока, поскольку она содержит белки, жиры и микроэлементы. С учетом предсказаний ФАО о росте мирового населения до 9,1 миллиарда человек к 2050 году, саранча может стать ключевым элементом в решении глобальных пищевых вызовов.

Экспортные перспективы Казахстана

Аналогично успешному опыту экспорта Artemia Salina, Казахстан планирует развивать новые рынки для саранчи. В таких странах, как Таиланд, съедобные насекомые ценятся значительно выше обычного мяса, открывая значительные экспортные возможности.

Экологические и технологические инновации

Казахстан активно исследует методы устойчивого сбора и переработки саранчи, чтобы минимизировать воздействие на экосистемы и при этом решать проблемы сверхпопуляции данных насекомых.

Эти меры не только способствуют развитию агропромышленного комплекса Казахстана, но и вносят значительный вклад в глобальные усилия по обеспечению продовольственной безопасности. В будущем, казахстанский проект по производству и экспорту саранчи может оказаться в центре внимания мирового аграрного сообщества как пример успешной адаптации к изменяющимся условиям планеты, сообщает eadaily.com.