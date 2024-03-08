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Умственные способности по гороскопу: астрологи обнародовали какие женщины самые глупые по знаку зодиака

Умственные способности по гороскопу: астрологи обнародовали какие женщины самые глупые по знаку зодиака

nur.kz

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По словам астрологов, существует знак зодиака, который выделяется женщинами, не обладающими особыми интеллектуальными способностями и сообразительностью. Сообщает об этом портал rambler.ru.

Наиболее "глупыми", по мнению астрологов, оказываются женщины, рожденные под знаком Овна. Представительницы этого зодиакального знака проявляют медлительность в процессе мышления и негативно воспринимают любые изменения в своей жизни. Они характеризуются упорством в решении проблем, предпочитая использовать силу и напор, а не методичный анализ ситуации.

Эксперты считают, что у женщин-овнов часто наблюдается низкая самооценка. Несмотря на их внешнюю привлекательность и красоту, они не испытывают уверенности в себе, что отрицательно сказывается на их репутации. Даже если они обладают определенными знаниями в определенной сфере, они часто не умеют применять их на практике. Кроме того, они не проявляют интереса к духовному развитию и не ценят интеллектуальные дискуссии.

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