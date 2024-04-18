Улучшает работу мозга, снижает риск любых недугов: с этим напитком организм будет всегда здоров — нужна лишь одна кружка в день

В борьбе с угрозой серьёзных неврологических заболеваний, таких как инсульты, не всегда требуются медикаменты. Профессор Ян Габинский, заслуженный врач России, в своём интервью изданию URA.RU выделяет простой и доступный метод — регулярное употребление кофе.

По словам профессора, недавние кардиологические исследования подтверждают, что кофе способствует улучшению кровообращения мозга. Умеренное потребление кофеина может значительно улучшить когнитивные функции и уровень бодрости, что особенно полезно для людей с низким артериальным давлением.

Габинский советует употреблять кофе в первой половине дня, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, такие как бессонница или другие нарушения сна. Для тех, кто страдает от высокого артериального давления, профессор рекомендует выбор безкофеинового варианта.

Регулярное употребление всего одной кружки кофе в день может оказать значительное положительное воздействие на кровообращение мозга и общее состояние организма. Однако, несмотря на все перечисленные преимущества, Габинский подчёркивает важность консультации с врачом перед внесением изменений в рацион или началом регулярного употребления кофе, особенно если у вас есть хронические заболевания.