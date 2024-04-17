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Улучшает кровообращение мозга, снижает риск любых недугов: с этим напитком организм будет всегда здоров — достаточно выпивать 1 кружку в день

Улучшает кровообращение мозга, снижает риск любых недугов: с этим напитком организм будет всегда здоров — достаточно выпивать 1 кружку в день

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Недостаточное кровообращение мозга увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая инсульты.

Однако, как утверждает заслуженный врач России и профессор Ян Габинский в интервью для издания URA.RU, защитить мозг можно без лекарств — достаточно регулярно употреблять такой простой напиток, как кофе.

«Недавние исследования кардиологов показывают, что кофе имеет значительные преимущества для здоровья мозга, в том числе улучшение его кровообращения», — говорит Габинский. Кофеин в умеренных дозах способствует улучшению когнитивных функций и повышению бодрости, что особенно важно при пониженном артериальном давлении.

Профессор Габинский советует пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать бессонницы и других нарушений сна. Для людей с высоким артериальным давлением рекомендуется выбирать кофе без кофеина. В целом, одна кружка кофе в день может значительно улучшить кровообращение мозга и общее самочувствие.

Несмотря на все положительные эффекты кофе, Габинский напоминает о необходимости консультации с врачом перед изменением рациона или началом регулярного употребления кофе, особенно если у вас есть хронические заболевания, сообщает портал hibiny.ru.

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