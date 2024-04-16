Улучшает кровообращение мозга, снижает риск любых недугов: с этим напитком орган будет всегда здоров — достаточно кружки в день

Профессор Ян Габинский, заслуженный врач России, поделился своими наблюдениями о том, как регулярное употребление кофе может влиять на кровообращение в головном мозге и общее состояние организма.

По его словам, современная кардиология пересмотрела своё отношение к этому популярному напитку, признав его положительное воздействие на здоровье мозга.

Кофе, как отмечает Габинский, способствует улучшению кровообращения в головном мозге, что может снизить риск развития опасных состояний, включая инсульты. Также напиток помогает увеличить работоспособность и повысить концентрацию внимания, особенно при упадке сил или сниженном артериальном давлении.

Профессор рекомендует употреблять кофе в первой половине дня, чтобы избежать возможных побочных эффектов, таких как бессонница или нарушения суточного ритма. Для людей с предрасположенностью к гипертонии идеальным выбором станет кофе без кофеина.

Однако Габинский подчеркивает, что для достижения заметного эффекта достаточно всего одной чашки ароматного кофе в день. Это позволит насладиться его положительными свойствами, не сталкиваясь с возможными негативными последствиями.

Подчеркнуто, что информация в статье носит исключительно ознакомительный характер, и перед началом употребления кофе для лечебных целей необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, сообщают «Хибины».