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· Алина Алмакаева

«Ультраполярное вторжение резко изменит погоду»: синоптики сказали, чего стоит ожидать

«Ультраполярное вторжение резко изменит погоду»: синоптики сказали, чего стоит ожидать

smartik.ru

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В настоящее время в Татарстане ожидаются экстремальные морозы и опасные метеоявления вследствие глобальных изменений климата. По данным метеорологов Казанского федерального университета, на территорию Татарстана надвигается аномально холодная погода, и объявлено штормовое предупреждение до 13 декабря.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха под воздействием тыловой части циклона, а затем арктического антициклона. Предварительный прогноз показывает, что антициклон сохранится на территории республики по крайней мере до 13 декабря. В ночные часы температура воздуха понизится до минус 23-29 градусов, а в низких районах до минус 34 градусов. Днем ожидается не выше минус 20-25 градусов. Таким образом, погода будет аномально холодной с температурами ниже нормы на 10-20 градусов, по предупреждению Гидромета Татарстана.


Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев отмечает, что в ближайшие дни в Казани ожидается понижение температурного фона до почти 15 градусов ниже климатической нормы. Объясняя причину сильного похолодания, Переведенцев упоминает прорыв арктического воздуха с Карского моря, что приводит к образованию антициклона. В таких условиях днем наблюдается солнечная погода и малое количество облаков.

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