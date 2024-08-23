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«Украли еды у солдат на 1,5 млрд рублей»: стало известно, в чем обвиняют замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Бывший заместитель министра обороны России Дмит...

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Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в крупном мошенничестве.

Согласно материалам, представленным в Московском городском суде, его обвиняют в хищении государственных средств в особо крупном размере. Однако сам Булгаков настаивает на своей невиновности, утверждая, что дело против него сфабриковано.

Как сообщает РИА Новости, следователи считают, что Булгаков, ранее курировавший вопросы материально-технического обеспечения в Министерстве обороны, мог использовать свое служебное положение для поддержки интересов АО «Грязинский пищевой комбинат». В июле этого года он был арестован по подозрению в участии в незаконных действиях, связанных с этой компанией.

Уголовное дело Булгакова является частью более широкого расследования, в рамках которого были задержаны и топ-менеджеры «Грязинского пищевого комбината» — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их арест был произведен еще в апреле по решению Басманного суда Москвы. Следствие полагает, что они организовали мошенническую схему при выполнении контракта на поставку индивидуальных рационов питания для Министерства обороны, где «Грязинский пищевой комбинат» выступал в роли субподрядчика. Согласно выводам следователей, поставляемые пайки оказались некачественными, а их стоимость была значительно завышена, что нанесло ущерб государству на сумму 1,3 миллиарда рублей.

В рамках этого расследования также был арестован Владимир Павлов, руководитель «Военторга», которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2022 год Павлов вместе с соучастниками заключал госконтракты на поставку «Армейских несессеров» — гигиенических наборов для военнослужащих, при этом завышая их стоимость более чем на 400 миллионов рублей. Еще одним фигурантом дела стал предполагаемый соучастник Павлова — Тимур Исаков.

Как пишет «Коммерсант», расследование в отношении Булгакова также связано с контрактами на проведение энергетического обследования систем освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По данным издания, фирма, связанная с экс-замминистра, получила необоснованную прибыль в размере около 50 миллионов рублей при выполнении этих работ.

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