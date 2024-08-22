«Украли еды у солдат на 1,5 млрд рублей»: стало известно, в чем обвиняют замминистра обороны Булгакова

Бывший заместитель министра обороны России, Дмитрий Булгаков, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму.

Сообщение об этом поступило из Мосгорсуда, где рассматривается апелляционная жалоба на его арест. Сам Булгаков отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая через своего адвоката, что не имеет отношения к коррупции и хищению.

Дмитрий Булгаков был ответственен за материально-техническое обеспечение Вооружённых Сил РФ и был арестован в июле текущего года. По информации РИА Новости, ему приписывают лоббирование интересов определённых коммерческих структур, в частности «Грязинского пищевого комбината», что он делал, используя своё служебное положение.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров этого комбината по делу о недобросовестном оказании услуг питания для нужд министерства обороны. По данным следствия, рационы питания, поставляемые «Военторгом», были низкого качества, и стоимость продукции была значительно завышена, что привело к ущербу бюджета на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Также в рамках этого дела под арест попал и глава «Военторга» Владимир Павлов, обвиняемый в мошенничестве на особо крупную сумму. С 2019 по 2022 год, по версии следствия, он вместе с соучастниками реализовывал Министерству обороны гигиенические наборы по завышенным ценам, что привело к необоснованному обогащению на 625 миллионов рублей.

Дело Булгакова также связано с подозрениями в ненадлежащем исполнении контрактов на энергетическое обследование в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, где субподрядчик, связанный с Булгаковым, якобы получил необоснованный доход почти в 50 миллионов рублей.