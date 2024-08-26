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«Украли еды у солдат на 1,5 млрд рублей»: стали известны детали обвинения замминистра обороны Булгакова

Бывший заместитель министра обороны России, Дми...

artshots.ru

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Бывший заместитель министра обороны России, Дмитрий Булгаков, столкнулся с серьезными обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере.

Эти обвинения были предъявлены в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на его арест. Несмотря на серьезность обвинений, Булгаков отрицает свою вину и заявляет о своей непричастности к преступлениям.

Дмитрий Булгаков, который ранее отвечал в Министерстве обороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. По информации следствия, Булгаков предположительно лоббировал интересы одной из фирм, занимающейся поставками продуктов для нужд министерства, что привело к заключению недобросовестных контрактов.

Согласно материалам дела, проблема заключалась в том, что продукция, поставляемая по этим контрактам, оказалась некачественной, а стоимость товаров была значительно завышена. Общий ущерб, по оценкам следствия, составил более 1,3 миллиарда рублей. Это привело к аресту не только Булгакова, но и других высокопоставленных руководителей компаний, участвующих в поставках.

Судебные слушания по этому делу привлекли внимание общественности, особенно учитывая прошлую деятельность Булгакова и его влияние в военных кругах. Защита Булгакова настаивает на его невиновности, подчеркивая отсутствие прямых доказательств его участия в коррупционных схемах. Адвокаты также обращают внимание на его заслуги и добросовестную службу в армии.

Кроме того, в дело вовлечены и другие фигуры, включая руководителей компаний, предоставлявших услуги по энергетическому обследованию, где также были выявлены нарушения, приведшие к необоснованному обогащению на десятки миллионов рублей.

Пока дело продолжает развиваться, все стороны дела готовятся к дальнейшим судебным разбирательствам, которые определят истинную степень виновности или невиновности обвиняемых. Общественность и СМИ внимательно следят за развитием событий, что подчеркивает значимость этого дела для военного ведомства и для всей страны, сообщает РИА.

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