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Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в РФ: что известно на данный момент

Краснодарский край пострадал от очередной атаки БПЛА. Согласно сообщениям, есть жертвы и понесет серьезный материальный ущерб.

360tv.ru

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В последние дни в Краснодарском крае произошли события, тревожно напомнившие о хрупкости обыденного мира.

Ночь на 21 июня была омрачена серией атак беспилотников, затронувших не только промышленные, но и гражданские объекты. В результате, как сообщает региональный оперативный штаб, пострадали здание автовокзала «Южный» и котельная в Краснодаре. Следствием стало ранение четырех человек, а один сотрудник котельной погиб.

На заседании оперативного штаба губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Северском районе, на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), также были зафиксированы повреждения административных зданий. К счастью, в этом случае серьезных пострадавших удалось избежать, но ситуация требует постоянного внимания и контроля.

В ответ на эти атаки местные власти приняли ряд мер для обеспечения безопасности граждан и минимизации последствий. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что крупных разрушений инфраструктуры нет, а оперативные спецслужбы активно работают на месте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об успешном отражении атаки беспилотников на его город, подчеркнув, что все атакованные дроны были сбиты.

Эти события являются частью более широкой картины угроз, с которыми сталкивается регион. Несколько дней назад аналогичные атаки произошли в Афипском НПЗ и в городе Славянск-на-Кубани, где в результате разрушения частного дома погибла женщина, сообщает rtvi.com.

Эти атаки напоминают о необходимости готовности к неожиданным и тяжелым испытаниям, а также о значимости международной поддержки и солидарности в такие моменты. Важность этого подтверждается каждым сообщением из региональных штабов и заявлений официальных лиц, которые призывают к бдительности и единству в лице общих вызовов.

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