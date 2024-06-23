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Украинские БПЛА опять атаковали НПЗ в России: что известно

Серия  атак  беспилотников  в  ночь  на  21  июня  всколыхнула  южные  регионы  России.  Целями  стали  Краснодар,  Ильский  нефтеперерабатывающий  завод  и  Севастополь. 

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Серия атак беспилотников в ночь на 21 июня всколыхнула южные регионы России. Целями стали Краснодар, Ильский нефтеперерабатывающий завод и Севастополь.

Краснодар: около 4 утра дроны атаковали здание автовокзала «Южный» и котельную. По последним данным, один сотрудник котельной погиб, еще несколько человек получили ранения.

Ильский НПЗ (Северский район): также около 4 утра БПЛА атаковал хозяйственные сооружения нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар, который удалось ликвидировать. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пострадавших среди работников предприятия.

Севастополь: утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников. По его словам, были сбиты четыре дрона, осколки которых вызвали возгорание травы. Пострадавших нет.

Это уже вторая ночь подряд, когда Краснодарский край подвергается атакам дронов. Накануне сообщалось об атаке на Афипский НПЗ и Славянск-на-Кубани, где в результате удара погибла женщина.

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