Украина и Румыния предложили на 650 рублей дешевле: Египет отказался покупать российское зерно

Египет отказался от закупки российского зерна из-за высокой стоимости. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на главу Российского зернового союза Аркадия Злочевского.

"Мы имели много предложений со стороны России, но ни одно из них не было принято", - заявил Злочевский, комментируя действия ведущего покупателя пшеницы.



Он отметил, что Украина и Румыния предложили наилучшие цены. Российская сторона намеревалась продать зерно по цене 245 долларов за тонну, однако конкуренты предложили на 7 долларов меньше. Злочевский также добавил, что решения чиновников, устанавливающих минимальные цены на продажу, оказывают влияние на успешность торгов.