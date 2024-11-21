Указ вступил в силу: с декабря 2024 года штраф 1500 рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

В российских домохозяйствах газовые плиты являются неотъемлемым элементом кухни, благодаря их удобству и функциональности. Но немногие знают, что несоблюдение некоторых правил эксплуатации может привести к неожиданным финансовым и административным последствиям.

Важность соблюдения срока эксплуатации

По закону, газовые плиты должны эксплуатироваться не дольше 20 лет. Использование плиты после истечения этого срока считается нарушением, поскольку с течением времени повышается риск утечек газа и других технических неисправностей. Если проверка обнаружит, что срок службы плиты истек, владельцу может грозить отключение газа до момента замены устройства на новое.

Запрет на перемещение плиты

Перемещение газовой плиты из специально отведенного места также является нарушением. Плита должна находиться на кухне и установлена строго по проекту. Перенос плиты на другое место карается штрафом в размере 1500 рублей, а невозвращение её на законное место может привести к полному отключению газа в квартире.

Как избежать штрафов и обеспечить безопасность

Проверьте документацию вашей плиты: удостоверьтесь, что возраст вашей плиты не превышает 20 лет.

Не перемещайте плиту без необходимости: если перемещение необходимо, обязательно согласуйте его с газовой службой и внесите изменения в проект.

Регулярные проверки: воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов для регулярной проверки состояния вашей газовой плиты.

Соблюдение условий эксплуатации: убедитесь, что плита установлена в соответствии с нормами безопасности и техническими условиями.

Пока ваша газовая плита исправно работает, это не означает, что можно игнорировать правила её эксплуатации. Соблюдение сроков использования и правил установки поможет избежать не только штрафов, но и гарантирует безопасность в вашем доме. Не допускайте, чтобы старая плита стала причиной серьезных проблем.