Указ вступил в силу: с 1 декабря штраф 1500 рублей в сутки для владельцев квартир с газовой плитой

Газовые плиты, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего быта, требуют строгого соблюдения правил эксплуатации.

Важно осознавать, что даже исправное и надежное на первый взгляд устройство может стать причиной серьёзных неприятностей, включая штрафы и отключение газа.

Ограниченный срок использования газовых плит

Газовые плиты обладают определённым сроком службы, который не должен превышать 20 лет. Это не просто формальность, а мера предосторожности: со временем компоненты плиты изнашиваются, что может привести к утечкам газа и другим опасностям.

Последствия нарушения правил эксплуатации

Несоблюдение срока службы плиты влечёт за собой:

Отключение газа: до момента замены устаревшей плиты.

Штрафы: за использование неисправного или старого оборудования.

Запрет на перемещение плит

Перенос газовой плиты куда-либо за пределы кухни является нарушением. Плита должна находиться на кухне в специально отведённом для неё месте. Игнорирование этого правила может стоить владельцу квартиры штрафа в размере 1500 рублей и даже полного отключения газа при повторных нарушениях.

Профилактика и предосторожности

Проверка срока службы: регулярно проверяйте технический паспорт плиты и при приближении к 20-летнему сроку планируйте её замену.

Соблюдение правил размещения: плита должна стоять исключительно в отведённом для неё месте на кухне.

Регулярные инспекции: профилактические осмотры помогут обнаружить и устранить проблемы до того, как они приведут к штрафам или авариям.

Соблюдение установленных правил использования газовых плит не только спасёт от финансовых потерь в виде штрафов, но и обеспечит безопасность в вашем доме. Обратите внимание на состояние вашего оборудования и не откладывайте его замену при необходимости, чтобы избежать возможных рисков для здоровья и жизни.

