Указ вступил в силу: с 1 декабря штраф 1,5 тысячи рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовые плиты — неотъемлемая часть кухни в большинстве российских домов. Они удобны, просты в эксплуатации и позволяют готовить быстрее, чем электрические аналоги. Но даже такая привычная техника может стать источником неприятностей, если вы не знаете правил её использования.

Расскажем, как избежать штрафов и сохранить газоснабжение в своей квартире.

Срок службы: не навсегда

Многие считают, что исправная плита не требует замены, если работает без сбоев. Однако у каждого газового оборудования есть свой срок службы, который обычно составляет 20 лет. Даже если плита внешне выглядит как новая и полностью исправна, её эксплуатация после истечения этого срока запрещена. Это связано с повышенными рисками утечки газа и аварий.

Что может произойти?

Если вашу плиту признали устаревшей, газовая служба имеет право отключить подачу газа в квартиру до момента замены оборудования.

В отдельных случаях за использование техники с истёкшим сроком службы владельцу грозит штраф.

Перемещение плиты: строгие запреты

Ещё одна распространённая ошибка — самостоятельное перемещение газовой плиты. Например, желание перенести её на балкон или в другое помещение квартиры может обернуться серьёзными последствиями. Согласно правилам, плита должна находиться исключительно на кухне, в специально предусмотренном месте.

Что грозит за нарушение?

Штраф в размере 1500 рублей. Если жильцы игнорируют требование вернуть плиту на место, их могут оштрафовать повторно.

Отключение газа. Газоснабжение будет прекращено до устранения нарушений.

Эти правила призваны обеспечить безопасность жителей дома, так как самовольное перемещение оборудования может привести к утечке газа или нарушению вентиляции.

Как избежать проблем?

Чтобы использование газовой плиты не привело к штрафам и отключению газа, соблюдайте несколько простых правил:

Следите за сроком службы.

Проверьте документацию на плиту или уточните дату её установки. Если срок службы подходит к концу, заранее задумайтесь о замене.

Не перемещайте плиту самостоятельно.

Если вам необходимо перенести газовое оборудование, обратитесь в газовую службу. Профессионалы проведут работы с учётом всех норм и правил.

Проводите регулярное обслуживание.

Своевременная проверка состояния плиты и других газовых приборов поможет избежать неожиданных отключений и штрафов.

Узнайте правила эксплуатации.

Если вы только переехали или приобрели новую плиту, изучите инструкции и местные нормы для её использования.

Газовая плита — важный элемент быта, но её эксплуатация связана с жёсткими требованиями. Несоблюдение правил может обернуться не только штрафами, но и серьёзными последствиями для вашей безопасности. Следите за состоянием оборудования, не переносите плиту без разрешения специалистов и вовремя заменяйте устаревшую технику. Так вы сэкономите время, деньги и сохраните спокойствие.