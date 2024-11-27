Указ вступил в силу: с 1 декабря 2025 штраф 1,5 тысячи рублей в сутки для собственников квартир с газовой плитой

Газовые плиты — незаменимые помощники на кухне. Они просты в использовании и обеспечивают быструю готовку. Однако даже при исправной работе это оборудование может стать источником неприятностей.

Проверка газовых приборов нередко выявляет нарушения, которые влекут за собой штрафы или даже отключение газа. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит заранее узнать основные правила эксплуатации.

Срок службы: газовая плита не вечна

Одно из ключевых требований — ограничение срока эксплуатации газовой плиты. Максимальный срок службы такого оборудования составляет 20 лет. Даже если устройство работает без нареканий, использование его по истечении этого периода запрещено.

Что грозит за нарушение:

Проверяющие органы могут потребовать заменить устаревшую плиту.

При отказе от выполнения требования подача газа в квартиру может быть прекращена.

Эти меры направлены на повышение безопасности: старые плиты чаще становятся причиной утечек газа и аварийных ситуаций.

Запрет на перенос плиты: важное ограничение

Ещё одно правило касается размещения газовой плиты. Её перемещение без согласования строго запрещено. Устройство должно находиться исключительно на кухне, в месте, предусмотренном проектом квартиры.

Последствия нарушения:

Штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

При отказе вернуть плиту на место газоснабжение квартиры может быть отключено.

Это касается как перемещения плиты в другие помещения, так и изменения её расположения внутри кухни.

Как избежать проблем с газовым оборудованием

Контролируйте срок службы плиты.

Проверьте дату выпуска в паспорте устройства. Если документа нет, обратитесь к производителю или в сервисный центр.

Планируйте замену оборудования заранее, чтобы не остаться без газа.

Соблюдайте правила размещения.

Устанавливайте плиту только в специально отведённом месте.

Не переносите её самостоятельно без консультации с газовой службой.

Проходите регулярные проверки.

Своевременно вызывайте специалистов для технического обслуживания.

Не пренебрегайте рекомендациями по ремонту или замене.

Согласовывайте изменения.

Если планируете перестановку или ремонт, обязательно согласуйте это с газовой службой. Несоблюдение этого правила может привести к серьёзным штрафам.

Почему это важно

Газовые плиты — удобные и практичные устройства, но они требуют внимательного обращения. Любые нарушения в эксплуатации могут стать источником опасности как для владельца квартиры, так и для его соседей. Проверки оборудования помогают предотвратить аварии и гарантируют безопасность жильцов дома.

Использование газовой плиты — это не только комфорт, но и ответственность. Соблюдение правил эксплуатации, своевременная замена оборудования и консультации с профессионалами помогут избежать штрафов и отключения газа. Позаботьтесь о безопасности своего дома и близких, соблюдая простые рекомендации.

