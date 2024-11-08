Указ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 8 ноября

С 8 ноября настоящего года начнется реализация новой инициативы, направленной на финансовую поддержку российских пенсионеров, достигших определенных возрастных рубежей.

Величина выплат будет варьироваться в зависимости от региона проживания, при этом в некоторых областях установлены особые условия для самых старших категорий населения.

Увеличение пенсионных выплат

На федеральном уровне введено правило о повышении пенсионных выплат для лиц старше 80 лет. Так, если до достижения этого возраста пенсионеры получали ежемесячно около 8 100 рублей в виде надбавок, то после 90 лет эта сумма удваивается, достигая порядка 16 000 рублей. Отметим, что данные выплаты предназначены исключительно для лиц, получающих страховую пенсию по старости.

Дополнительные меры поддержки в регионах

В отдельных субъектах Российской Федерации, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область, предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, достигших 90, 95 и 100 лет. Размер этих выплат составляет 15 000 рублей к 90-летию, 20 000 рублей к 95-летию и 25 000 рублей к 100-летию, выплачиваемые ежегодно.

Реализация выплат с начала ноября

С 8 ноября будут начисляться новые выплаты тем пенсионерам, которые недавно отметили свои дни рождения. Эта мера призвана не только обеспечить дополнительную поддержку пожилым гражданам, но и улучшить общее качество их жизни.