Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Указ в силе: Мишустин полностью сильно изменил решение по пенсиям

В 2024 году пожилым гражданам России будет предложено увеличение пенсий для наиболее уязвимых категорий. Одним из главных мероприятий будет удвоение пенсий для людей старше 80 лет и инвалидов. Это поможет обеспечить достойный уровень жизни тем, кто нуждае

Подписаться в Telegram

В 2024 году пожилым гражданам России будет предложено увеличение пенсий для наиболее уязвимых категорий. Одним из главных мероприятий будет удвоение пенсий для людей старше 80 лет и инвалидов. Это поможет обеспечить достойный уровень жизни тем, кто нуждается в поддержке.

Также дополнительные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны в знак признательности за их подвиг. Они смогут получить дополнительную материальную помощь до 10 тысяч рублей.

Большинству пенсионеров не придется предпринимать никаких действий для получения доплат, так как они будут начислены автоматически. Однако важно своевременно сообщать о любых изменениях, влияющих на размер выплат, например, о появлении иждивенцев.

Повышение пенсий является важным шагом к созданию более справедливого и социально ориентированного общества, где каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

14 часов назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Спортивные новости Казани

день назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

обработка горячим туманом от тараканов

Новости Казани

день назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Интересное в Казани

3 дня назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

заказать дизайн проект ремонта квартиры в Москве

Новости Казани

день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

9 часов назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

день назад

На главной пешеходной улице Казани торговали ядовитыми мухоморами

Новости Казани

день назад

В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе
Новости Казани
день назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане план по жилищному строительству выполнили на 70%.

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Татарстана

10 часов назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство

Новости Татарстана

11 часов назад

Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

«Миссис Россия Мира» стала мать 2 детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова
Новости Казани
день назад

«Миссис Россия Мира» стала мать 2 детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова

Новости Татарстана

12 часов назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Новости Казани

13 часов назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки