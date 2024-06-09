Указ в силе: Мишустин полностью сильно изменил решение по пенсиям

В 2024 году пожилым гражданам России будет предложено увеличение пенсий для наиболее уязвимых категорий. Одним из главных мероприятий будет удвоение пенсий для людей старше 80 лет и инвалидов. Это поможет обеспечить достойный уровень жизни тем, кто нуждается в поддержке.

Также дополнительные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны в знак признательности за их подвиг. Они смогут получить дополнительную материальную помощь до 10 тысяч рублей.

Большинству пенсионеров не придется предпринимать никаких действий для получения доплат, так как они будут начислены автоматически. Однако важно своевременно сообщать о любых изменениях, влияющих на размер выплат, например, о появлении иждивенцев.

Повышение пенсий является важным шагом к созданию более справедливого и социально ориентированного общества, где каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным.